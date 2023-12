Skibetrieb am Fichtelberg zum Teil eingestellt

Der Wetterdienst warnt vor Orkanböen und der Wind bläst schon heftig auf. Einige Bahnen und Lifte in Oberwiesenthal stehen vorübergehend still. Die Hoffnungen ruhen auf dem langen Wochenende.

Das Sturmtief „Zoltan“ hat auf dem Fichtelberg schon Wirkung gezeigt. Wie René Lötzsch, der Geschäftsführer der Fichtelberg Schwebebahn GmbH (FSB) am frühen Donnerstagnachmittag sagte, ist wegen des heftigen Winds der Skibetrieb in Sachsens größtem Skigebiet bis auf die beiden Schlepplifte am Haupthang vorübergehend eingestellt worden....