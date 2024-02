Skifasching am Fichtelberg: Vorm närrischen Treiben steht harte Arbeit in der Nacht

Der Karneval in Oberwiesenthal soll am Sonntag trotz des Tauwetters auch wieder auf Schnee gefeiert werden. Skispringen hat ganz oben in Sachsen schließlich eine lange Tradition.

Sie sind zwar närrisch und entsprechend gut drauf, aber die Augen vor der Realität verschließen die Mitglieder des Vereins Skifasching Oberwiesenthal natürlich nicht. Sie wollen sich vom aktuell unbeständigen und vor allem wenig winterlichen Wetter aber auch nicht aufhalten lassen und trotzdem am Sonntag gemeinsam mit vielen Gästen auf...