Skifasching in Oberwiesenthal: Narren trotzen Schmuddelwetter

Der beliebte Skifasching am Fichtelberg ist in seiner 106. Auflage über die Bühne gegangen. Dafür wurde mächtig Aufwand betrieben.

Viele Schaulustige haben trotz Regens am Sonntag den 106. Skifasching in Oberwiesenthal besucht. Pünktlich 11.11 Uhr wurde die Sause mit einer Festrede eröffnet, bevor ein Umzug von 240 Personen von verschiedenen Vereinen durch die Stadt und letztlich zur Bühne am Skihang (Foto) zog. Musikkapellen aus Berlin und Meerane begleiteten das bunte...