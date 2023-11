Solidarität mit Israel: Erneute Mahnwache im Erzgebirge

Mit einer Kundgebung am Sonntag in Annaberg will der Freundeskreis „Marsch des Lebens“ an die durch die Hamas entführten Menschen aus Israel gedenken.

Der Freundeskreis „Marsch des Lebens“ Annaberg-Buchholz ruft erneut zu einer Mahnwache in der Kreisstadt auf, um Solidarität mit Israel zu zeigen. Unter dem Motto „Entführt“ soll am Sonntag an die durch die Hamas entführten Menschen aus Israel gedacht werden. Die Kundgebung auf dem Marktplatz beginnt 15 Uhr. Zu der ersten Mahnwache... Der Freundeskreis „Marsch des Lebens“ Annaberg-Buchholz ruft erneut zu einer Mahnwache in der Kreisstadt auf, um Solidarität mit Israel zu zeigen. Unter dem Motto „Entführt“ soll am Sonntag an die durch die Hamas entführten Menschen aus Israel gedacht werden. Die Kundgebung auf dem Marktplatz beginnt 15 Uhr. Zu der ersten Mahnwache...