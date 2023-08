Spätschicht 2023: 56 Unternehmen im Erzgebirge öffnen ihre Tore

Für Interessierte gibt es ein Anmeldeportal zu kostenlosen Führungen und eine Übersicht der teilnehmenden Unternehmen.

Die Veranstaltung „Spätschicht“ startet in eine neue Runde. Am Freitag, 15. September, öffnen 100 Unternehmen in den Regionen Chemnitz, Erzgebirge, Zwickau und Mittelsachsen ihre Türen, um Einblicke in die Arbeit, ins Tüfteln und in die Wertschöpfung zu gewähren. Im Erzgebirge machen 56 Unternehmen mit. Von A wie Abus Pfaffenhain bis Z...