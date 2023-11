Stadtbücherei Ehrenfriedersdorf lädt zu Vorlesetag ein

Nach Märchen für Kinder sowie Leseproben von Jugendlichen und Erwachsenen liest auch Wolkensteins Bürgermeister in Ehrenfriedersdorf.

Die Stadtbücherei Ehrenfriedersdorf nimmt in diesem Jahr erstmals am bundesweiten Vorlesetag teil und lädt deshalb alle großen und kleinen Bücherwürmer am Freitag in die Räumlichkeiten am Markt 15 ein. „Von 16 bis 17 Uhr sorgen wir uns zunächst um Kinder bis sieben Jahre. Tante Bärbel taucht mit ihnen in die Märchenwelt ab“, kündigt...