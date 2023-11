Start in die Skisaison: Lift im Erzgebirge dreht sich ab Mittwoch

Der Wintersportverein Crottendorf öffnet seinen Hang für Besucher. Der nächste Lift folgt wohl am Freitag. Warum es am Fichtelberg und am Keilberg nicht ganz so schnell geht.

Die Vorbereitungen auf die Wintersaison im Erzgebirge laufen. Der Wintersportverein Crottendorf will den Lift am Schießberg sogar schon am Mittwoch, 17 Uhr öffnen. „Wir wollen die Ersten sein", sagt Steffen Matthäi vom Verein. Geöffnet sein soll der Lift wochentags von 17 bis 21 Uhr sowie an Wochenenden von 9.30 bis 17 Uhr. Außerdem...