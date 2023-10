Straße zwischen Mildenau und Plattenthal erhält neue Decke

Aufgrund der Fahrbahnsanierung ist die Ortsverbindung vom 16. bis 27. Oktober voll gesperrt. Auch in Annaberg-Buchholz kommt es wegen Bauarbeiten zu Verkehrseinschränkungen.

Wegen Bauarbeiten in der Region kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen. So ist die Kreisstraße zwischen Mildenau und Plattenthal vom 16. bis 27. Oktober wegen einer Fahrbahnsanierung voll gesperrt. Ab 23. Oktober bis zum Bauende ist zusätzlich der Kreuzungsbereich an der Wiesenbader Straße in Mildenau von der Vollsperrung betroffen. Laut...