Täter hinterlassen nach Firmeneinbruch im Erzgebirge erheblichen Sachschaden

In ein Unternehmen im Thumer Ortsteil Jahnsbach ist am Wochenende eingebrochen worden. Es wurde zwar nichts gestohlen, aber es entstand hoher Sachschaden. Wie Polizeisprecherin Jana Ulbricht informierte, hatten sich die unbekannten Täter in der Nacht zum Samstag gegen 0.45 Uhr Zutritt auf ein Firmengrundstück in der Straße der Freundschaft...