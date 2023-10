Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge: Das sollten Besucher nicht verpassen

Konstantin Brückner hat für ein fast vergessenes Kunsthandwerk mitten in Annaberg einen Platz geschaffen, der in die Blütezeit der Männelmacher zurückversetzt. Am Sonnabend und Sonntag erwartet er zum ersten Mal die Besucher. Er wird in der Werkstatt im Haus 21 an der Kleinen Kartengasse ab sofort Führungen anbieten. Bild: Sebastian Paul