Tank von Müllauto wird bei Unfall auf der B 95 aufgerissen

Ein heftiger Auffahrunfall hat am Freitagvormittag für Behinderungen auf der B 95 in Annaberg-Buchholz gesorgt. Wohl nach einem Vorfahrtfehler kollidierten ein Renault und ein Entsorgungsfahrzeug. In der Folge wurde der Hydrauliktank des Müllautos aufgerissen. Hydrauliköl verteilte sich großflächig auf einer Strecke von mehreren Hundert Metern....