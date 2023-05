Telekom erweitert Standorte im Erzgebirge

Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten zwei Standorte in der Region mit LTE-Technik und zwei mit 5G erweitert. Damit sei die Mobilfunkversorgung verbessert worden, teilte das Unternehmen mit. So steige die Netzabdeckung, es stehe mehr Bandbreite zur Verfügung und auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Neben zwei Standorten in...