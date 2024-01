„Theater der Dichtung“ gastiert in Alter Brauerei in Annaberg-Buchholz

Texte berühmter Krimi-Autoren stehen im Mittelpunkt eines Abends, der als Nachholtermin geboten wird

An diesem Mittwoch findet das „Theater der Dichtung“ des Eduard-von-Winterstein-Theaters um 20 Uhr im Kulturzentrum Alte Brauerei an der Geyersdorfer Straße 34 in Annaberg-Buchholz statt. Unter dem Titel „Schuldig oder nicht schuldig?“ werden Werke bekannter Autoren vorgetragen, die mit der sogenannten Geburtsstunde des Kriminalromans...