Theater im Erzgebirge: Der nächste Publikumsliebling verlässt Ensemble und Bühne

Noch als Jungspund ist er vor 13 Jahren ins Eduard-von-Winterstein-Theater nach Annaberg-Buchholz gekommen. In wenigen Tagen verlässt er das Haus als einer der Publikumslieblinge: Bariton Jason-Nandor Tomory. Noch bis zum Ende der diesjährigen Greifenstein-Festspiele am 27. August können ihn seine Fans in der Neuinszenierung „Krabat“...