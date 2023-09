Theater im Erzgebirge: Wenn die Familie nach 3000 Jahren ihr Fett wegbekommt

Antiken Stoff in die Gegenwart geholt hat die niederländische Dramatikerin Lot Vekemans mit dem Monolog „Schwester von“. Der erlebt am Freitag in Annaberg-Buchholz Premiere – an ungewöhnlichem Ort.

Die Stadt erobern, dass hatte sich Intendant Moritz Gogg bei seinem Amtsantritt im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz vorgenommen. Und auf seinem künstlerischen Eroberungsfeldzug hat er schon einiges eingenommen. „Nipplejesus" war in der Manufaktur der Träume erfolgreich und ist in diesem Jahr in die Tetzel-Passage...