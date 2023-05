Theaterstück feiert glanzvolle Premiere in Annaberg

Die Darsteller des Musiktheaters Rabenschnabl haben am Donnerstag in Annaberg eine glanzvolle Premiere gefeiert. Unter der Leitung von Regisseurin Annett Illig entstand an der Kreismusikschule das Musical "Hoffnung für die Kinder". Grundlage ist das Stück "Drei Wünsche frei". Zu den besonderen Momenten gehörte das Lied "Ich gehör nur mir" aus dem...