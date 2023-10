Thum: Tag der offenen Tür in Turnhallen an Wiesenstraße

Das Rahmenprogramm gestalten die Thumer Judoschule, der Tischtennisverein Thum und der Behindertensportverein Annaberg.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Stadtverwaltung Thum am Samstag von 9 bis 17 Uhr in die beiden Sporthallen an der Wiesenstraße ein. Im Rahmenprogramm zeigen Sportvereine ihr Können. So präsentiert sich von 9 bis 12 Uhr die Thumer Judoschule. Ab 14 Uhr schmettert der Tischtennisverein in einem Punktspiel in der Bezirksklasse gegen den...