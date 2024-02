Thum: Vandalismus an Bahnschauwagen

Kinderfreundliche Sitzgelegenheit am Thumer Bahnhofsplatz mittels Pyrotechnik beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In Thum kam es zu einer mutwilligen Zerstörung eines für Kinder umgebauten Zugwaggons. Laut Polizeibericht haben unbekannte Täter am Montagabend auf dem Vereinsgelände am Bahnhofsplatz eine Plexiglasscheibe des Schauwagens mit Pyrotechnik beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Nach Angaben der...