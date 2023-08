Trotz Hitze: Ansturm auf Radtour im Erzgebirge

Fast 400 Teilnehmer hat die 17. Auflage des Annaberger Landring-Radelns gezählt. Was die Radtour so besonders macht.

Es ist warm, sehr warm am Sonntagvormittag in Bärenstein. Das Thermometer kratzt an der 30-Grad-Marke. Perfektes Freibad-Wetter. Während so mancher Erzgebirger lieber eine Abkühlung im Wasser sucht, haben sich im Waldstadion trotz der Hitze Hunderte Radsportbegeisterte eingefunden, um gemeinsam eine längere Tour im Sattel zurückzulegen. Das...