Umzug geschafft: Neue Lokalpastorin nimmt ihre Arbeit in Crottendorf auf

Dorothea Föllner ist in der evangelisch-methodistischen Friedenskirche Crottendorf in ihr Amt eingeführt worden. Nicht der einzige Ort im Erzgebirge, in dem sie tätig sein wird.

Von ihrer letzten Wirkungsstätte im Vogtland hat es sie nun ins Erzgebirge verschlagen: Dorothea Föllner ist seit wenigen Tagen neue Lokalpastorin der evangelisch-methodistischen Kirche im Gemeindebezirk Crottendorf, zu dem auch Walthersdorf gehört. Sie wird aber noch in einem weiteren Gebiet tätig sein.