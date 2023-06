Unwetterbilanz im Erzgebirge: Viel Schlamm, aber keine schweren Schäden

Das Unwetter vom späten Donnerstagabend hat im Erzgebirgskreis nach Angaben der Polizei keine größeren Schäden hinterlassen. Ganz spurlos ist es dennoch nicht an der Region vorbei gezogen. So waren vor allem die Feuerwehren in Neudorf und Crottendorf mehrfach im Einsatz in der Nacht. Bei der Fichtelbergbahn war es lediglich zu einer...