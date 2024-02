Verkehr: Tempo 30 greift auf viel befahrener Staatsstraße in Geyer

In dieser Woche soll die Freie Oberschule Geyer eingeweiht werden. Das geht mit einem neuen Tempolimit in einem Bereich der Ehrenfriedersdorfer Straße (S 222) einher. Dabei wird es nicht bleiben.

Tempo 30 greift seit Kurzem wochentags auf einer der am meisten befahrenen Straßen in Geyer. Das Tempolimit betrifft einen Teil der Ehrenfriedersdorfer Straße (S 222) in den Bereichen der Freien Oberschule und der Grundschule Geyer.