Verletzte bei Kellerbrand im Erzgebirge

Ein Haushaltsgerät hat am Sonntagabend in einem Keller in Bärenstein Feuer gefangen. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz.

Verletzte hat am späten Sonntagnachmittag ein Brand in Bärenstein gefordert. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrbandes Erzgebirge hatte ein Trockner im Keller eines Wohnhauses Feuer gefangen. So wird auf der Internetseite der Feuerwehr Buchholz informiert, dass gegen 17 Uhr ein Notruf eingegangen ist, infolgedessen die Buchholzer Feuerwehr...