„Viele wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen“: Bauern aus dem Erzgebirge fahren zum Protest nach Berlin

Nach Protestaktionen in der Region geht es für Mike Fritzsch und andere Landwirte am Montag nach Berlin. Nach der Arbeit im Stall. Was ihn und seine Kollegen dazu bewegt.

Am Montagmorgen wird er richtig zeitig im Kuh-Stall in Crottendorf stehen, um die Tiere zu versorgen. „So gegen 3 Uhr“, sagt Landwirt Mike Fritzsch. Denn 4.30 Uhr startet der Bus zur Bauern-Demonstration nach Berlin, an der Fritzsch teilnehmen will. Seit dem 8. Januar war er bereits mit seinem Traktor an den Protesten in der Region beteiligt.... Am Montagmorgen wird er richtig zeitig im Kuh-Stall in Crottendorf stehen, um die Tiere zu versorgen. „So gegen 3 Uhr“, sagt Landwirt Mike Fritzsch. Denn 4.30 Uhr startet der Bus zur Bauern-Demonstration nach Berlin, an der Fritzsch teilnehmen will. Seit dem 8. Januar war er bereits mit seinem Traktor an den Protesten in der Region beteiligt....