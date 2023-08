Vogtländisches Paar klettert in der Nacht an den Greifensteinen

Die Dunkelheit hat sich längst über den Kletterwald an den Greifenstein gelegt. Es ist richtig finster. Dennoch herrscht auf dem Areal reger Betrieb. Das Sommernachtsklettern lädt ein. Wie Irrlichter blinken an verschiedenen Stellen kleine Knicklichter oder auch hellere Stirnlampen auf. Gekicher ist zu hören, leises Reden sowie ab und an ein...