Vom Erzgebirge in die Welt: Reisebüro in Annaberg schließt für immer

Trauzeugin in New York und Hochzeitsgast in Indien: Mehr als 30 Jahre war Margrid Starke in der Welt unterwegs und hat anderen die Welt gezeigt. Doch nun ist Schluss – ein schmerzlicher Abschied.

Zwischen Eis-Cafe und Bier-Bar an der Buchholzer Straße in Annaberg-Buchholz hat sich Margrid Starke ihr kleines Reich geschaffen: ihr eigenes Reisebüro. Im April konnte sie noch auf dessen 30-jähriges Bestehen blicken. Am 31. August wird sie die Ladentür zum letzten Mal abschließen. Denn eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger für... Zwischen Eis-Cafe und Bier-Bar an der Buchholzer Straße in Annaberg-Buchholz hat sich Margrid Starke ihr kleines Reich geschaffen: ihr eigenes Reisebüro. Im April konnte sie noch auf dessen 30-jähriges Bestehen blicken. Am 31. August wird sie die Ladentür zum letzten Mal abschließen. Denn eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger für...