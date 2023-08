Vom Fichtelberg an den Zuckerhut: 16-jähriger Erzgebirger startet das neue Schuljahr in Brasilien

Austauschschüler saßen schon oft mit am Familientisch bei den Engerts in Annaberg-Buchholz. Seit einer Woche etwa wohnt der 16-jährige Arthur bei ihnen. Und doch ist dieses Mal etwas anders.

Ungewöhnlich ist der Start ins neue Schuljahr in dieser Woche für den 16-jährigen Sammy aus Annaberg-Buchholz ausgefallen. Am Mittwochmittag hat er sich vom Erzgebirge aus auf den Weg nach Joaςaba aufgemacht – eine reichlich 30.000 Einwohner zählende Stadt im Bundesstaat Santa Catarina im Süden Brasiliens. Das Land in Südamerika wird für...