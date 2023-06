Von Märchenfilmdreh bis Prinzessinnen-Diplom: Das ist für Kinder beim Fabulix-Festival in Annaberg los

31 Filme aus verschiedenen Ländern umfasst das Programm des 3. Internationalen Märchenfilm-Festival Fabulix, das vom 5. bis 9. Juli in Annaberg-Buchholz steigt. Doch auch das Rahmenprogramm hat es in sich. Unter anderem haben die Organisatoren zehn Workshops geplant, in denen Kinder ihre Kreativität rund um Märchen in verschiedenen Facetten...