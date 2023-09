Von Trailpark bis Alpine Coaster: Oberwiesenthaler beraten über wichtige Projekte

Die Stadt am Fichtelberg setzt stärker auf den Ganzjahrestourismus. Im Stadtrat sind am Dienstag mehrere derartige Vorhaben in der Diskussion.

Mehrere für die künftige touristische Entwicklung wichtige Vorhaben beschäftigen am Dienstag den Stadtrat von Oberwiesenthal. So geht es ab 19 Uhr im „Wiesenthaler K3“ um Unterstützung für den „Trailpark Oberwiesenthal“, ein gemeinsames Mountainbike-Projekt von Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) und Verein Ambition 2030. In einem... Mehrere für die künftige touristische Entwicklung wichtige Vorhaben beschäftigen am Dienstag den Stadtrat von Oberwiesenthal. So geht es ab 19 Uhr im „Wiesenthaler K3“ um Unterstützung für den „Trailpark Oberwiesenthal“, ein gemeinsames Mountainbike-Projekt von Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) und Verein Ambition 2030. In einem...