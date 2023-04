Was Helfer bei der Putzaktion am Röhrgraben alles gefunden haben

Leise plätschert das Wasser des über 600-jährigen Röhrgaben, in dem sich beim genauen Hinsehen auch kleine Fische und Krebse tummeln. Der Pfad am Kunstgraben in Ehrenfriedersdorf, gesäumt von Zeugen des Altbergbaus, gilt als einer der schönsten Wanderwege im Erzgebirge. Doch nicht nur Wandersleute waren am Sonnabend am mittelalterlichen Relikt zu...