Wegen Streit um hohe Gema-Rechnungen für Weihnachtsmärkte: Stille Nacht im Erzgebirge?

Viele Städte und Gemeinden müssen deutlich mehr für das Abspielen von Weihnachtsmusik bezahlen. Drohen deshalb stille Weihnachtsmärkte? Wie die Veranstalter im Erzgebirge auf den Preisschock reagieren.

In wenigen Tagen starten im Erzgebirge die ersten Weihnachtsmärkte. Bereits am Freitag beginnt in Annaberg das Advent-Treiben. Doch eine Frage war zuletzt offen geblieben: Wie geht es im Streit um die hohen Gema-Rechnungen weiter? Droht auf den erzgebirgischen Märkten eine stille Nacht? Für viele Veranstalter und Besucher unvorstellbar.