Streit um hohe Gema-Gebühren auf Weihnachtsmärkten: Plauen geht ungewöhnlichen Weg

Viele Städte und Gemeinden müssen deutlich mehr für das Abspielen von Weihnachtsmusik bezahlen. Drohen deshalb stille Weihnachtsmärkte? Wie die Veranstalter im Vogtland auf die Kostenexplosion reagieren.

Nächste Woche starten im Vogtland die ersten Weihnachtsmärkte. Bereits am Dienstag beginnt in Plauen das Advents-Treiben. Doch eine Frage war bisher offen: Bleibt es dieses Jahr still auf den Weihnachtsmärkten in der Region? Verzichten die Städte und Gemeinden auf das Abspielen von Weihnachtsliedern?