Weihnachtsmann-Parade auf Simson, MZ und Co. im Erzgebirge steht plötzlich auf der Kippe

Zum dritten Mal sind Fans historischer Zweiräder zur Ausfahrt im Weihnachtskostüm nach Thum gerufen worden. Warum der Rupprich-Hopp zu einer vorweihnachtlichen Überraschung wurde.

Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr liegt ein Dunst blauen Nebels in der Luft. Es dröhnt und knattert vom Neumarkt in Thum verdächtig. Ohne zwei Lagen Pullover, Skihandschuhe und Skiunterwäsche unterm Kostüm steigt keiner der verkleideten Weihnachtsmänner auf sein Bike. Auch Opa Karl Berndt (81) ist wieder als Ältester mit am Start und wird...