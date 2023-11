Weihnachtsmarkt in Annaberg 2023: Parken, Öffnungszeiten und Bergparade

Der Annaberg-Buchholzer Weihnachtsmarkt zählt zu den traditionsrichsten in Sachsen. Hier gibt es Antworten auf alle wichtigen Fragen.

Wann findet der Weihnachtsmarkt 2023 in Annaberg statt?

Der Annaberger Weihnachtsmarkt 2023 findet vom 1. Dezember bis 23. Dezember statt​​.

Wann hat der Annaberger Weihnachtsmarkt geöffnet?

Sonntag bis Donnerstag: 10 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag: 10 bis 20 Uhr

Wo wird der Weihnachtsmarkt 2023 in Annaberg abgehalten?

Der Weihnachtsmarkt in Annaberg findet auf dem Markt in der Nähe der St. Annen-Kirche statt.

Was kann man auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt 2023 erwarten?

Besucher können über 80 ausgewählte Händler erwarten, die traditionelle und moderne Handwerkskunst aus dem Erzgebirge, weihnachtlichen Speisen und Getränke sowie Annaberger Faltsterne anbieten​​. Die Wichtelstadt öffnet am ersten Adventssamstag ihre Türen. Am ersten Adventssonntag wird der Wichtelkalender eröffnet und der Stollenanschnitt gefeiert. Am zweiten Adventssonntag findet der Bergmannsadvent mit Bergandacht in der St. Annen-Kirche statt,

Welche Parkplätze gibt es in der Innenstadt von Annaberg?

Die Stadt Annaberg-Buchholz empfiehlt folgende Parkmöglichkeiten:

Zentralparkplatz "Kätplatz" an der B 95, unbegrenzt kostenfrei nutzbar.

Tiefgarage unter dem Annaberger Marktplatz: Die Durchfahrt vor dem Rathaus wird ausschließlich dem Busverkehr vorbehalten, die Tiefgarage ist dennoch erreichbar. Von der Wolkensteiner Straße kommend erreicht man die Einfahrt Tiefgarage über den Fleischerplatz, die Magazingasse und schließlich der Klosterstraße. Die Ausfahrt aus der Tiefgarage ist wie üblich in Richtung Wolkensteiner Straße möglich. Aus Richtung B101 (Gerisch Ruh) ist durch ein Linksabbiegen nach der Lichtsignalregelung in die Klosterstraße die Zufahrt ebenfalls gewährleistet.

Parkhaus Altstadt II: Zufahrt ausschließlich über die Scheibnerstraße, Ersatzparkplätze für Bewohner der Parkzone C auf der Bahnhofstraße

Großparkplatz im Bereich Wolkensteiner Straße 40

Kurzzeitparkplätzen an innerstädtischen Hauptstraßen, auf dem Karlsplatz und Fleischerplatz sowie auf dem Parkplatz Münzgasse/Frohnauer Gasse

Behindertenparkplätze u. a. auf dem Oberen Kirchplatz an der Annenkirche, hinter dem Annaberger Rathaus und am Gebäude Klosterstraße 7

Wann findet 2023 die Bergparade in Annaberg statt?

Die Bergparade in Annaberg findet 2023 am 23. Dezember um 13.30 Uhr statt.

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Annaberg