Wenn Welterbe im Erzgebirge lebendig wird: Keramikwerkstatt setzt auf Annaberger Steinzeug

Julia und Ricardo Basjan wollen gemeinsam mit Oleksandra Kushnir dem Ladensterben in Annaberg-Buchholz etwas entgegensetzen. Am 24. November eröffnen sie ein neues Geschäft.

Kleine und große Schaufenster sind leer. Zum Teil werden sie mit Folie vor neugierigen Blicken geschützt. Mitunter werden leer stehende Gewerberäume mittels Zettel angepriesen. Das Ladensterben in Annaberg wird zunehmend auch an der Großen Kirchgasse sichtbar. Eine Entwicklung, die den Verantwortlichen in der Stadt zunehmend Kopfzerbrechen...