Wettervorhersage fürs Erzgebirge: Regen, kaum Schnee, Warnung vor Sturmböen

Nachdem der Liftbetrieb auf dem Fichtelberg eingestellt worden war, hat es am Montagabend wieder geringfügig geschneit. Heute soll das Wetter jedoch sowohl in den Bergen als auch in der gesamten Region wechselhaft werden.

Am Montagabend hat es auf dem 1215 Meter hohen Fichtelberg leichten Schneefall gegeben. Bei nebligem Wetter und Temperaturen um den Gefrierpunkt ging der Regen in Schnee über und reichte für eine hauchdünne weiße Decke. Zum Skifahren ist diese allerdings derzeit nicht geeignet. Am Montag war der Liftbetrieb endgültig eingestellt worden.