Wofür der Erzgebirgskreis dieses Jahr Geld ausgeben will

Bergbaumuseum Oelsnitz und Gymnasium Zschopau sind die teuersten Baustellen und verschlingen Millionen. Der Schwerpunkt liegt 2024 auf Schulen. Was steht noch auf der Liste?

In das Bergbaumuseum in Oelsnitz und das Gymnasium in Zschopau investiert der Erzgebirgskreis aktuell das meiste Geld. Unterm Strich stehen beim Museum mehr als 29 Millionen Euro. Preissteigerungen und Überraschungen in der Bausubstanz trieben die Kosten enorm in die Höhe. Ähnlich die Lage bei Bauprojekt Nummer 2: Für das Gymnasium Zschopau...