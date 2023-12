Züge im Herolder Bahnhof sorgen jeden Abend für Begeisterung

Die IG Schmalspurbahn Thumer Netz lockt mit ihren Zügen jeden Abend viele Menschen an den Bahnhof in Herold. Mehrere liebevoll geschmückte Dioramen laden zum Staunen ein.

Es herrscht jeden Abend reges Begängnis am Bahnhof in Herold. Viele Familien stehen an den Gleisen und betrachten die ankommenden und abfahrenden Züge.