Zum Kita-Jubiläum feiert Grumbach ein Gassenfest

Ganz im Zeichen von 60 Jahren Kindergarten in Grumbach steht am Sonnabend die vierte Auflage des „Grumscher Gassenfasts“. Ab 14 Uhr ist einiges auf der Gartenstraße sowie an und in der Kita „Waldspatzen“ los. So können sich Besucher während des Tags der offenen Tür einen aktuellen Eindruck von der Grumbacher Kindertagesstätte...