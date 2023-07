17-Jähriger stürzt auf S 271 mit Rennrad und verletzt sich schwer

Rittersgrün/Schneeberg.

Bei Unfällen in Rittersgrün und Breitenbrunn sind am Mittwoch zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger Rennrad-Fahrer, der gegen 15.30 Uhr mit einer Trainingsgruppe auf der Karlsbader Straße (S 271) aus Richtung Oberwiesenthal in Richtung Rittersgrün unterwegs war, ist aus noch zu klärenden Gründen gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Sachschaden wurde keiner bekannt, hat die Polizei mitgeteilt. Auf dem Schneeberger Postplatz hat bereits 7.30 Uhr ein 35-Jähriger beim Rückwärtsfahren mit einem Opel-Transporter zwei Fußgänger erfasst, die stürzten. Die 76-jährige Frau erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei schwere Verletzungen. Der 72-jährige Mann blieb unverletzt. (mb)