29-Jährige mischt im Erzgebirge Immobilienmarkt auf: „Wer Familie gründen will, sollte hier leben“

Trang Vu kauft in Aue und anderen Städten Häuser und setzt dabei auf möglichst attraktive Straßen – ein bisschen wie im Monopoly-Spiel. Bislang war die 29-Jährige damit sehr erfolgreich. Nun will sie eine weitere Firma gründen.

In Aue und Umgebung mangelt es an attraktivem Wohnraum. Das ist die Erfahrung von Trang Vu. Die 29-Jährige ist Prokuristin der Vu GmbH und der Vuanh GmbH, Firmen der Vu Gruppe. Die Objekte der Gruppe befinden sich in der Mehrheit in der Region, aber einige auch in Zwickau, Brandenburg, Berlin, Dresden, Leipzig und Chemnitz.