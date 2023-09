350.000 Euro Zuschuss: Neue Attraktion für „Wurzelrudis Erlebniswelt“ in Eibenstock

Am Adlerfelsen wird sich in Kürze viel verändern. Die Betreiber der Erlebniswelt erweitern das Areal auf dem Berg um ein „Seedorf“. Dafür gibt Sachsen Fördermittel – und bestätigte der Stadt ein touristisches Gütesiegel.

Stillstand heißt Rückschritt, in der Tourismusbranche sowieso. Deshalb gibt es auch für Stammgäste in „Wurzelrudis Erlebniswelt“ am Adlerfelsen in Eibenstock fast jede Saison etwas Neues zu entdecken. Ein weiteres Vorhaben ist auf dem Weg: Auf dem Berg soll ein Wasserareal entstehen, das nicht nur hohen Unterhaltungswert für Jung und Alt...