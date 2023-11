54-jähriger Mann im Erzgebirge vermisst – Polizei bittet um Mithilfe bei Suche

Der Eibenstocker wurde zuletzt am Freitag gesehen. Er soll mit seinem Audi Q5 unterwegs gewesen sein.

Seit Montagabend sucht die Polizei nach Ricco Z., der letztmalig von Angehörigen am Freitag gegen 14.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Straße Forstsiedlung in Eibenstock gesehen wurde. Womöglich fuhr der 54-Jährige tags darauf um die Mittagszeit mit seinem schwarzen Audi Q5 mit Auer Kennzeichen von Eibenstock in Richtung des...