700 Kinder bei bunter Faschingsparty im Auer Kulturhaus

Zahlreiche Kinder haben am Dienstag beim Kinderfasching im Kulturhaus in Aue ein spannendes Programm erlebt - mit Seifenblasenshow und Sandmalerei.

Das Kulturhaus in Aue hat sich am Dienstag kurzerhand in eine kunterbunte Welt für Kinder verwandelt. Beim großen Kinderfasching mit Showprogramm sind rund 700 Mädchen und Jungen gezählt worden. „Der Kinderfasching ist eine sehr traditionsreiche Veranstaltung in Aue, die es schon sehr viele Jahre gibt“, sagt Uwe Schreier, Betriebsleiter...