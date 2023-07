Arabisch, Ukrainisch, Chinesisch – so wird im Integrationskurs in Aue gekocht

Aus den weit geöffneten Fenstern der Volkshochschule in Aue ziehen wunderbare Düfte. Drinnen in der Küche herrscht Gewusel an allen Herden und Arbeitsplatten. Die Frauen und Männer aus dem Integrationssprachkurs von Silke Graf haben sich an diesem Vormittag vorgenommen, gemeinsam zu kochen. Zum Essen kommen internationale Gerichte auf den...