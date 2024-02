Demos im Erzgebirge: Was macht Aues Symbolfigur Barbarossa bei den Rechten?

Der Auer Axel Schlesinger war 2023 in die Rolle von Kaiser Barbarossa geschlüpft und wurde so zur Symbolfigur für die 850-Jahr-Feier der Stadt. In seiner Robe tauchte er am Sonntag auf dem Altmarkt in Aue auf, wo die Kundgebung der Initiative für ein demokratisches Erzgebirge lief. Was wollte er dort? Und warum stand er bei den Gegendemonstranten?

Aue-Bad Schlema. Was macht Kaiser Barbarossa bei den Rechten? Diese Frage haben sich Teilnehmer der Kundgebung für Demokratie und Menschlichkeit am Sonntag auf dem Altmarkt in Aue gestellt, als sie Axel Schlesinger in eben jenem Kostüm zwischen den Demonstranten von AfD und "Freien Sachsen" entdeckten, die sich vor dem Hotel "Blauer Engel" positioniert hatten. "Mit diesem Auftritt hat er uns in eine Situation gebracht, die für uns ausgesprochen unangenehm ist. Er bringt uns damit in Verlegenheit, wir bekommen den ganzen Tag dazu E-Mails, nachdem Fotos und Videos von ihm im Barbarossa-Kostüm die Runde gemacht haben", sagt Jana Hecker, Stadtsprecherin von Aue-Bad Schlema.

Im vergangenen Jahr war Axel Schlesinger in die Rolle von Kaiser Friedrich II., genannt Barbarossa, geschlüpft. Diese historische Figur soll eine Urkunde unterzeichnet haben, auf die die Gründung der Stadt zurückgeht. Auch beim Tag der Sachsen 2023 war er überall als Barbarossa in der Stadt präsent, führte in der ersten Kutsche sogar den Festumzug an. Das Kostüm, das er dabei trug und eben auch am Sonntag auf dem Altmarkt, ist laut Stadt sein Eigentum.

Nicht bewusst zu Gegendemonstranten gegangen

Die Bilder, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen Schlesinger mit einem Transparent, auf dem auf der einen Seite "Ein Volk. Ein Reich. Ein Kaiser" und auf der anderen "Ideologie ist nicht gleich Demokratie" steht. Ihm gegenüber Polizisten. Was wollte Axel Schlesinger mit seiner Aktion erreichen?

Er sei nicht bewusst zu den Gegendemonstranten gegangen, sagt er auf Nachfrage. Vielmehr habe er sich mit seinem Transparent zu den Demonstranten auf den Altmarkt gesellen und mit diesen diskutieren wollen. Davon sei er zunächst von Ordnern der Kundgebung abgehalten worden. Die Polizeibeamten hätten ihn danach zu den Gegendemonstranten verwiesen. Allerdings, so räumt er ein, habe er dann dort "aus voller Kehle" mitgesungen.

Bewusst habe er das Barbarossa-Kostüm gewählt. "Als Axel Schlesinger hätte sich ja niemand für mich interessiert", sagt er. Doch er wollte die Aufmerksamkeit. Denn der Auer meint, dass Ideologie und Demokratie bei der Kundgebung auf dem Altmarkt in einen Topf geworfen wurden, was er nicht richtig findet. Er, der zur politischen Wende 1989/90 bei der ersten Demo in Aue und bei allen anderen dabei gewesen sei, möchte, "dass die Leute wieder in den Dialog treten". Aus seiner Sicht habe er niemanden gestört.