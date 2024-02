Nach drei Jahren Pause: Jahresempfang der Stadt Aue-Bad Schlema mit 330 Gästen

Der Auer Axel Schlesinger war 2023 in die Rolle von Kaiser Barbarossa geschlüpft und wurde so zur Symbolfigur für die 850-Jahr-Feier der Stadt. In seiner Robe tauchte er am Sonntag auf dem Altmarkt in Aue auf, wo die Kundgebung der Initiative für ein demokratisches Erzgebirge lief. Was wollte er dort? Und warum stand er bei den Gegendemonstranten?