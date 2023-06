Aue-Bad Schlema vergibt Ehrennadel für Verdienste um die Stadt

Die Stadt Aue-Bad Schlema vergibt in jedem Jahr an Frauen und Männer, die sich um das Wohl der Stadt verdient gemacht haben, ihre Ehrennadel. In diesem Jahr, in dem das 850-jährige Bestehen von Aue gefeiert wird, haben alle Geehrten mit der Geschichte der Stadt zu tun. Das sind Heinz Poller, Rainer Pommer, Karla Hecker, Oliver Titzmann und der...