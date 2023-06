Aue-Bad Schlema vergibt Serviceleistungen für Kita „Löwenzahn“

Für diverse Serviceleistungen in der Küche des Kindergartens „Löwenzahn“ in Alberoda gibt es grünes Licht aus dem Verwaltungsausschuss von Aue-Bad Schlema. Es hatte sich auch nur einen Bieter beworben, der unter der Kostenschätzung von 31.000 Euro blieb. Für knapp 27.000 Euro werden nun ein Jahr Dienstleistungen in der Kita-Küche...