Aue: Fußgängerbrücke mit Schriftzügen und Symbolen in schwarzer Farbe besprüht

Aue-Bad Schlema.

Die Beamten des Polizeireviers Aue ermitteln zu Graffiti-Sprühereien an der Auer Wasserstraße. Unbekannte haben dort offenbar in den vergangenen Tagen zwei insgesamt etwa 1,5 Meter mal 1,5 Meter große Schriftzüge sowie noch zwei kleinere Symbole auf den Gehweg einer Fußgängerbrücke angebracht. Das ist der Polizei am Mittwochvormittag bekannt geworden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Donnerstag. Die Graffiti, die einen linksmotivierten Bezug haben, wurden mittels schwarzer Farbe aufgesprüht. Angaben zu den Kosten der Beseitigung liegen aktuell noch nicht vor. Die Polizei hat aufgrund der Farbsprühereien die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (mb)